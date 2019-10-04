Четыре автомобиля столкнулись в Белоусово

04.10.2019 15:24 150

В пятницу, 4 октября, в 12:22 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Белоусово. На улице Жуковской столкнулись две «Газели», «Вольво» и «Пежо». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ДПС, бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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