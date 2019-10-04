Алиментщик выплатил полмиллиона долга, чтобы ездить за границу

04.10.2019 15:09 113

Житель Людиновского района задолжал 548 тысяч рублей по алиментам.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина нигде официально не работает, на него не зарегистрированы недвижимость и транспортные средства.

Тогда приставы закрыли гражданину выезд за границу.

Узнав об ограничении, неплательщик на следующий день погасил всю сумму задолженности, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 4 октября.

Фото: Pixabay.com