Нелегалы собирали поддоны в Калуге

04.10.2019 13:04 332

Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали 9 нелегалов, работавших в цехе по производству деревянных поддонов в Калуге. При проверке документов выяснилось, что граждане работали без трудового патента и нарушили сроки пребывания в стране, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 4 октября. Каждого иностранца оштрафовали на 2 000 рублей. Предпринимателю, незаконно использующему труд мигрантов, грозит штраф до 7,2 миллионов рублей. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.



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