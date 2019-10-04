«Хендай» вылетел в кювет и перевернулся на Тульской трассе

04.10.2019 11:08 376

Около 7 утра в пятницу, 4 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Ферзиковском районе. «Хендай» вылетел в кювет и перевернулся на 43 километре трассы «Калуга-Тула». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: Pixabay.com



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