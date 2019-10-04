Сын воровал деньги у отца через приложение в телефоне

04.10.2019 10:57 363

В бабынинское отделение полиции обратился 52-летний местный житель.

Мужчина заявил о краже денег с его банковской карты, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 4 октября.

Стражи порядка установили, что похитителем является 22-летний сын потерпевшего.

Молодой человек установил на мобильник отца приложение, с помощью которого переводил деньги на свой электронный кошелек.

В общей сложности за 5 месяцев юноша похитил 22 тысячи рублей.

Теперь парню грозит до 6 лет за кражу.

Фото: Pixabay.com