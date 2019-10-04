Обнинские волейболистки вышли на второе место в Чемпионате России

04.10.2019 10:55 191

В Высшей лиге турнира среди женских команд прошли первые матчи второго тура. Волейболистки наукограда принимали у себя клуб «Брянск». После 6 игр калужанки набрали 12 очков и занимают 2 место в турнирной таблице. В субботу наши спортсменки встретятся с командой из Тулы, сообщила группа ВК «Обнинск» в пятницу, 4 октября. Фото: ВК Обнинск.



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