Для ветеранов МВД провели экскурсию в Полотняном Заводе

04.10.2019 08:37 332

В рамках празднования Международного дня пожилого человека для ветеранов органов внутренних дел организовали экскурсионную поездку в Полотняный Завод, сообщает пресс-служба регионального МВД 3 октября.

Ветераны посетили первый и единственный в России инновационный музей бумаги «БУЗЕОН», расположенный на территории Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры.

Затем экскурсионная группа проследовала в музей–усадьбу «Полотняный Завод» к экспозиции, расположенной на втором парадном этаже дома Гончаровых.

А завершилась экскурсионная поездка посещением мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Калужской Свято-Тихоновой Пустыни, где ветеранов угостили травяным чаем с ароматной монастырской выпечкой.

Фото: УМВД России по Калужской области.