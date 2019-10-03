Без света останутся десятки улиц

03.10.2019 19:33 272

В горуправе сообщили о плановых октлючениях электроэнергии в Калуге 4 октября.

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