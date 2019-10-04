Правоохранители встретятся на поле

5 октября на стадионе «Арена-Анненки» состоится турнир по футболу на Кубок законности и правопорядка.
Участие в турнире, организованном прокуратурой области, примут команды прокуратур нескольких регионов, правоохранительных органов региона, в том числе калужского управления СК России.
Единомышленники по службе вступят в борьбу на футбольном поле, рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.
Вход на матч свободный.
Фото: СУ СК России по Калужской области.
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