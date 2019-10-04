Правоохранители встретятся на поле

04.10.2019 07:00 331

5 октября на стадионе «Арена-Анненки» состоится турнир по футболу на Кубок законности и правопорядка.

Участие в турнире, организованном прокуратурой области, примут команды прокуратур нескольких регионов, правоохранительных органов региона, в том числе калужского управления СК России.

Единомышленники по службе вступят в борьбу на футбольном поле, рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

Вход на матч свободный.

Фото: СУ СК России по Калужской области.