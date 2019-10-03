В Калуге мужчину будут судить за самоуправство

03.10.2019 15:10 1367

Калужские следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Самоуправство», рассказали в пресс-службе областного МВД.

Житель соседнего региона договорился с двумя мужчинами о ведении совместной коммерческой деятельности по распиловке и строганию древесины, что было оформлено партнерским договором.

Вскоре фигурант передал своим компаньонам деньги для покупки оборудования, но производство так и не заработало. Тогда инвестор потребовал от компаньонов возврата своих денежных средств. Те продали оборудование третьим лицам и вернули лишь часть долга.

Тогда мужчина самовольно вывез оборудование, а потерпевшие обратились в полицию.

Подозреваемому в самоуправстве грозит штраф.

Фото: pxhere.com.