В Калуге мужчину будут судить за самоуправство

Калужские следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Самоуправство», рассказали в пресс-службе областного МВД.
Житель соседнего региона договорился с двумя мужчинами о ведении совместной коммерческой деятельности по распиловке и строганию древесины, что было оформлено партнерским договором.
Вскоре фигурант передал своим компаньонам деньги для покупки оборудования, но производство так и не заработало. Тогда инвестор потребовал от компаньонов возврата своих денежных средств. Те продали оборудование третьим лицам и вернули лишь часть долга.
Тогда мужчина самовольно вывез оборудование, а потерпевшие обратились в полицию.
Подозреваемому в самоуправстве грозит штраф.
Фото: pxhere.com.
|
Без света останутся десятки улиц 03.10.2019 19:33
На Московской сгорел производственный корпус 03.10.2019 18:45
«Хендай» и «пятнашка» столкнулись в Белоусово 03.10.2019 14:57
23 нелегала покинули страну 03.10.2019 13:49
Калужские школьники путешествуют по Дальнему Востоку 03.10.2019 13:34
«Путешествие в страну Светофорию» совершили первачки Жукова 03.10.2019 13:13
Калужане смогут узнать все о гриппе на «горячей линии» 03.10.2019 11:54
Влюбленная парочка организовала в Калуге наркопритон 03.10.2019 11:08
Калужане смогут провериться на тромбоз 03.10.2019 10:46
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: