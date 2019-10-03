«Хендай» и «пятнашка» столкнулись в Белоусово

03.10.2019 14:57 31

Два автомобиля- «Хендай» и «ВАЗ-2115» столкнулись в Белоусово на улице Московской, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В результате аварии есть пострадавший. На месте работали спасатели, автоинспекторы и медики скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.