23 нелегала покинули страну

03.10.2019 13:49 116

За последние две недели калужские судебные приставы выдворили за пределы региона и страны 23 нелегальных мигранта, которые были отправлены в Китай, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан, сообщает пресс-служба областной ФССП.

Основанием стали постановления судов об административном правонарушении, когда граждане работали и рнаходились в стране без гражданства или разрешения на работу.

После оформления всех необходимых документов иностранных граждан перепроводили в столичные аэропорты и передали сотрудникам Пограничной службы ФСБ России. Теперь они смогут приехать в Россию в течение 5 лет.

Фото: pxhere.com.