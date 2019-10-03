23 нелегала покинули страну

За последние две недели калужские судебные приставы выдворили за пределы региона и страны 23 нелегальных мигранта, которые были отправлены в Китай, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан, сообщает пресс-служба областной ФССП.
Основанием стали постановления судов об административном правонарушении, когда граждане работали и рнаходились в стране без гражданства или разрешения на работу.
После оформления всех необходимых документов иностранных граждан перепроводили в столичные аэропорты и передали сотрудникам Пограничной службы ФСБ России. Теперь они смогут приехать в Россию в течение 5 лет.
Фото: pxhere.com.
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