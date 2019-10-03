Калужане смогут узнать все о гриппе на «горячей линии»

03.10.2019 11:54 166

Региональное управление Роспотребнадзора в период подъема заболеваемости по гриппу и ОРВИ проводит «горячую линию». Специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам с 1-го по 16-е октября с 9 утра до 17 часов по телефонам: 8(4842)55-01-28 8(4842)56-21-60 8(4842)59-31-06. Фото: pxhere.com.



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