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Калужане смогут узнать все о гриппе на «горячей линии»

03.10.2019 11:54 0 166
Калужане смогут узнать все о гриппе на «горячей линии»

Региональное управление Роспотребнадзора в период подъема заболеваемости по гриппу и ОРВИ проводит «горячую линию».

Специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам с 1-го по 16-е октября с 9 утра до 17 часов по телефонам:

 8(4842)55-01-28

 8(4842)56-21-60

 8(4842)59-31-06.

Фото: pxhere.com.


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