Влюбленная парочка организовала в Калуге наркопритон

03.10.2019 11:08 301

Двое калужан предстанут перед судом за организацию наркопритона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Местная жительница предоставляла всем желающим свою квартиру, предварительно заручившись поддержкой своего сожителя.

Подельники создали в жилище все условия для потребления наркотиков: предоставляли наркозависимым кухню с газовой плитой, а также шприцы, столовые принадлежности.

Обвиняемые, чтобы скрыть следы запрещенных веществ, поддерживали идеальный порядок в доме.

Однако полицейские задержали лиц, которые находились в этой квартире в состоянии наркотического опьянения, и вышли на предприимчивую парочку.

Теперь им грозит от двух до шести лет лишения совбоды.

Фото: pxhere.com.