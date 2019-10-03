Калужане смогут провериться на тромбоз

03.10.2019 10:46 364

В рамках Всемирного Дня тромбоза, который отмечается 13 октября, калужане примут участие в социальной акции «День МНО».

Акция пройдёт в кабинете медицинской профилактики в корпусе неврологического центра и кардиологического диспансера 14 октября с 8:00 до 15:00 часов.

А позже в городской больнице № 2 «Сосновая роща» можно будет бесплатно проверить уровень свертываемости крови и проконсультироваться с кардиологом.

Фото: pxhere.com.