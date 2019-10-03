Полицейские ищут виновных в гибели рыбы в Суходреве

В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело, возбужденное после обнаружения мертвой рыбы в реке Суходрев, сообщает пресс-служба областного УМВД 3 октября.
В ходе обследования реки обнаружили 113 погибших щук, лещей, густеров, плотвы.
Как показала экспертиза, причиной гибели рыбы послужила ударная волна или электроток. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам участка реки Суходрев, составляет более 82 тысяч рублей.
Сейчас следователи выясняют личности причастных к этому происшествию.
Фото: pexels.com.
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