В Ермолино горела квартира

03.10.2019 08:31 215

Сообщение о пожаре в городе Ермолино Боровского района на улице Мичурина поступило на пульт спасателей в 5 часов 40 минут, сообщает пресс-служба областного МЧС 3 октября. Горела квартира, в результате пожара есть пострадавший. Чтобы справиться с огнем, понадобилась помощь 8 пожарных и 2 машин. В причинах будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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