Из-за ремонта перекроют улицу Ленина

03.10.2019 08:09 378

В связи с ремонтными дорожными работами сегодня до 12 часов будет ограничено движение транспорта по улице Ленина от вокзала до улицы К.Либкнехта, сообщает горуправа Калуги.

Толлейбусы в это время прекратят свое движение, зато будет увеличено количество пассажирских автобусов в данном направлении. Водителей просят заранее планировать поездки и выбирать пути объезда.