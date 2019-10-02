Россельхознадзор проверил экспортные лисички, поддоны и хлопья

02.10.2019 19:24 178

В сентябре при отгрузке на экспорт с территории области специалистами Россельхознадзора было досмотрено более 450 тонн грузов, сообщила пресс-служба Управления в среду, 2 октября.

В основном за границу вывозят грибы лисички, овсяные и зерновые хлопья, пиломатериалы, картофель и деревянные поддоны.

Эти товары чаще всего отправляют в Бельгию, Германию, Литву, Молдову, Азербайджан.

Фото: Pixabay.com