Гражданина Китая оштрафовали на 400 тысяч

02.10.2019 19:11 176

52-летнего гражданина Китая признали виновным в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 2 октября.

Следствием было установлено, что обвиняемый с подельником предоставили жилье и работу для 10 граждан КНР, Таджикистана и Узбекистана в деревне Юрятино Тарусского района.

При этом работники не были поставлены на миграционный учет.

Суд назначил нарушителю-иностранцу штраф в 400 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com