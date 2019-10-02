10 лет тюрьмы грозит калужанам, незаконно завладевшим участком

02.10.2019 18:39 263

Прокуратура Калуги выявила факт регистрации участка в собственность на основании подложных документов, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 2 октября. Материалы были направлены в полицию для возбуждения уголовного дела. В рамках расследования стражи порядка установят виновных. Правонарушителям грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество. Фото: Pixabay.com



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