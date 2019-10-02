В прокуратуре области обсудили интернет-преступления

02.10.2019 18:24 157

В прокуратуре области состоялось заседание по противодействию преступлениям, совершенных с использованием современных технологий, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 2 октября.

По данным статистики за январь-август текущего года число интернет-преступлений увеличилось с 765 до 1247.

За этот же период было раскрыто только 12% таких правонарушений.

Чаще всего мошенники используют мобильные телефоны и Интернет, чтобы похитить чужие деньги.

По итогам заседания запланированы мероприятия с целью повышения качества предварительного расследования.

Фото: Pixabay.com