Калужский театр стал лауреатом фестиваля

03.10.2019 08:05 236

Калужский ТЮЗ участвовал в мероприятии со спектаклем по пьесе А. Убогого «Музей исчезнувших вещей», сообщила пресс-служба министерства культуры.

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