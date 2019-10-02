Шесть случаев бешенства зарегистрировали в области за сентябрь

02.10.2019 17:55 159

В сентябре было зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев бешенства, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии в среду, 2 октября.

В Жиздринском, Жуковском и Малоярославецком районах были найдены больные лисицы, в Износковском и Ферзиковском -енотовидные собаки.

В Боровском районе заболевание диагностировали у коровы.

На начало октября в режиме карантина находится 12 неблагополучных пунктов по бешенству.

Фото: Pixabay.com