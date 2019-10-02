«Лада» и «Вольво» столкнулись на улице Суворова в Калуге

В 16:05 в среду, 2 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.
Автомобили «Вольво» и «Лада» столкнулись на улице Суворова.
В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали 12 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
|
Россельхознадзор проверил экспортные лисички, поддоны и хлопья 02.10.2019 19:24
Гражданина Китая оштрафовали на 400 тысяч 02.10.2019 19:11
Главврача больницы уличили в грубых нарушениях закона 02.10.2019 18:51
День ходьбы пройдет в Центральном парке Калуги 02.10.2019 18:40
10 лет тюрьмы грозит калужанам, незаконно завладевшим участком 02.10.2019 18:39
В прокуратуре области обсудили интернет-преступления 02.10.2019 18:24
Шесть случаев бешенства зарегистрировали в области за сентябрь 02.10.2019 17:55
Спасатели отчитались о работе экстренной службы помощи в сентябре 02.10.2019 17:23
Масштабная тренировка по гражданской обороне проходит в Обнинске 02.10.2019 16:08
Приставы конфисковали 3 автомобиля и 4 смартфона 02.10.2019 15:52
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: