«Лада» и «Вольво» столкнулись на улице Суворова в Калуге

02.10.2019 17:45 242

В 16:05 в среду, 2 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. Автомобили «Вольво» и «Лада» столкнулись на улице Суворова. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 12 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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