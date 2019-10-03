В Калуге прошел диктант по правилам дорожного движения

03.10.2019 07:40 241

Региональная Госавтоинспекция провела акцию по проверке знаний Правил дорожного движения «Без ошибок на дороге!», сообщила пресс-служба ведомства в среду, 2 октября.

В мероприятии приняли участие более 100 человек старше 16 лет.

Акция проходила в формате диктанта, за 20 минут нужно было ответить на 20 вопросов.

Отличниками стали 10 человек, их наградят призами и дипломами.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Калужской области.