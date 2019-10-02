Спасатели отчитались о работе экстренной службы помощи в сентябре

02.10.2019 17:23 163

В сентябре операторы «Системы-112» Калужской области приняли и обработали 51282 звонков и сообщений, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 2 октября. Из них 1311 раз вызывали пожарных, 4905 - полицию, 6188 - скорую, 416 – службу газа. Было принято 130 межрегиональных вызовов. Звонки из категории детской шалости составили 2,2 %. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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