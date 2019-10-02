Масштабная тренировка по гражданской обороне проходит в Обнинске

02.10.2019 16:08 256

В среду, 2 октября на территории Обнинска стартовала штабная тренировка по гражданской обороне, сообщила пресс-служба МЧС.

Учения проходят в разных частях города с привлечением спецтехники.

В городе включались электросирены, на короткое время прекращалась эфирное телевещание, было перекрыто привычное место стоянки общественного транспорта возле ж/д станции.

По легенде на территории Обнинска на потенциально опасном объекте, использующем радиоактивные и химически опасные вещества, произошел взрыв.

Как сообщает ведомство, данные масштабные учения приурочены ко Дню гражданской обороны.

Мероприятие посетили представители Администрации Президента, Совета Безопасности, Правительства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.