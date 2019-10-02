Приставы конфисковали 3 автомобиля и 4 смартфона

02.10.2019 15:52 392

В Калуге прошел очередной рейд с использованием «Дорожного пристава», сообщила пресс-служба УФССП в среду, 2 октября.

На этот раз приставы конфисковали у должников, отказывающихся платить по счетам, 3 автомобиля и 4 смартфона.

У нарушителей есть 10 дней, чтобы погасить долги и вернуть имущество.

По истечении этого срока арестованные машины и телефоны будут переданы на оценку, а потом на реализацию.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.