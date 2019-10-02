Подросток украл кошелек из раздевалки общепита

02.10.2019 13:28 172

19-летний ранее судимый житель Обнинска украл кошелек из раздевалки для сотрудников одного из заведений общепита.

Помещение было открыто, чем и воспользовался злоумышленник.

Молодой человек успел потратить 6 тысяч рублей, расплатившись украденными деньгами в нескольких магазинах наукограда.

Правонарушителю грозит до 5 лет тюрьмы за кражу, сообщила пресс-служба МВД в среду, 2 октября.

Фото: Pixabay.com.