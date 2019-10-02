Калужан приглашают принять участие в географическом диктанте

02.10.2019 13:08 118

В воскресенье, 27 октября, в 12:00 в Калуге пройдет «Географический диктант». Акция организована Русским географическим обществом с целью повысить интерес граждан к географии. Заранее регистрироваться не требуется, принять участие могут все желающие. Мероприятие пройдет по адресу г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26, корпус 2. Порядок проведения акции: 10:00 – 12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участников диктанта;

12:00 – 12:15 – инструктаж по заполнению бланков для написания заданий;

12:15 – 13:00 – написание;

13:00 – 13:10 ­– сбор заполненных бланков для написания диктанта; Фото: Русское географическое общество



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