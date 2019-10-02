В Ермолино отремонтируют канализационную систему

02.10.2019 12:42 140

Специалисты Водоканала приступили к работам по замене напорного канализационного коллектора, сообщила пресс-служба компании во вторник, 1 октября.

Протяженность новой линии составит 1200 метров.

Для проведения работ спецтехнику пригнали также и из Калуги.

На данный момент закончены работы по ремонту на блоке механической очистки и на блоке емкостей.

По очистным сооружениям подготовлен проект реконструкции, который на сегодняшний день уже прошел экспертизу.

Фото: Pixabay.com