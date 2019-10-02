Сотрудники супермаркета поймали убегающего грабителя

02.10.2019 11:37 315

В одном из супермаркетов Калуги гражданин ближнего зарубежья насобирал в корзину продуктов на 4 тысячи и попытался с ними убежать.

В какой-то момент злоумышленник споткнулся и стал собирать рассыпавшееся, тогда то его и настигли сотрудники торговой точки.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщила пресс-служба МВД в среду, 2 октября.

Фото: Pixabay.com