Студенты и школьники соревновались в фотографировании птиц

02.10.2019 11:36 165

На днях сотрудники нацпарка «Угра» провели первые соревнования по бёрдвотчингу – обнаруживанию и фотографированию птиц, сообщила пресс-служба заповедника во вторник, 1 октября.

Участниками увлекательного состязания стали учащиеся из десяти школ Калуги, Козельского, Перемышльского, Бабынинского районов и студенты одного из калужских институтов.

Погода была хорошая, ребята следовали всем советам специалистов, и в результате все сложилось как надо.

Жюри отметило каждую команду.

После подведения итогов участников накормили огромными «наградными» пирогами с ягодами.

Фото: пресс-служба нацпарка «Угра».