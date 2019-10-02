Детская коляска горела в Калуге

02.10.2019 09:39 691

Около трех часов дня во вторник, 1 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге. На улице Вишневского горела детская коляска. На место происшествия приехал пожарно-спасательный расчет. Огонь потушили, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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