Акция «Нетрезвый водитель» проходит в Обнинске

02.10.2019 08:24 225

В Обнинске вновь «откроют охоту» на любителей сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает администрация наукограда, операция «Нетрезвый водитель» пройдет с 1 по 6 октября, чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия по вине нерадивых автомобилистов.

Водителям еще раз напоминают о штрафе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в размере тридцати тысяч рублей и лишение права управления им на срок от полутора до двух лет.

Фото: pxhere.com.