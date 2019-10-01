«Калужская Нива» задолжала своим сотрудникам 6 миллионов

01.10.2019 17:46 380

Прокуратура Перемышльского района нашла нарушения в работе одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района – «Калужская Нива», сообщает пресс-служба областной прокуратуры 1 октября.

Организация задолжала 334 работникам зарплату за июль 2019 года в сумме более 6 миллионов рублей.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по оплате труда на предприятии погашена в полном объеме.

А юридическому лицу назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.