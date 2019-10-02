Десятки улиц останутся без света

02.10.2019 07:05 472

Десятки районов и улиц Калуги останутся без света, сообщает пресс-служба горуправы. Публикуем полный список улиц, которые попадают под плановое отклбчпение электроэнергии:

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