Во все дома Обнинска пришло тепло

01.10.2019 17:46 165

Во все жилые дома в наукограде пришло тепло, сообщили на еженедельной планерке.

Отопительный сезон стартовал 17-го сентября с подачи тепла в сады, школы и больницы. С 23 сентября отопление стали запускать в жилые дома Обнинска, на 30-е сентября не осталось ни одного дома, где батареи были бы холодными.

Фото: администрация Обнинска.