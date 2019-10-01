Артснаряд времен Великой Отечественной обезвредили под Юхновом

01.10.2019 16:22 208

В Юхновском районе обезвредили артиллерийский снаряд диаметром 150 мм на берегу реки в двух километрах от деревни Стененки, сообщает пресс-служба областного МЧС. Спасатели напоминают, что необходимо делать при обнаружении опасных находок времен Великой Отечественной войны: - немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»; - при производстве земляных или других работ - остановить работу; - хорошо запомнить место обнаружения предмета; - установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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