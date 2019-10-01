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Артснаряд времен Великой Отечественной обезвредили под Юхновом

01.10.2019 16:22 0 208
Артснаряд времен Великой Отечественной обезвредили под Юхновом

В Юхновском районе обезвредили артиллерийский снаряд диаметром 150 мм на берегу реки в двух километрах от деревни Стененки, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Спасатели напоминают, что необходимо делать при обнаружении опасных находок времен Великой Отечественной войны: 

- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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