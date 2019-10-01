Житель Балабаново попытался продать гашиш

01.10.2019 14:16 221

Заместитель прокурора Боровского района утвердил обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя Балабаново, который сбывал наркотики в значительном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемый приобрел гашиш, а затем продал его псевдопокупателю, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Мужчина признал свою вину полностью, ему грозит наказание в виде лишения совбоды от 8 до 15 лет.

Фото: pxhere.com.