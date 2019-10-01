Два автомобиля столкнулись в Думиничском районе

01.10.2019 13:56 107

В Думиничском районе столкнулись два автомобиля- «Хендай» и «Пежо Боксер», сообщает пресс-служба областного МЧС 1 октября. ДТП произошло на 283 километре автодороги М-3 «Украина», есть пострадавший. На месте работали спасатели, медики скорой помощи и автоинспекторы: всего 8 человек и 3 единицы техники. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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