Полицейские поймали подозреваемого в серии краж

01.10.2019 13:36 98

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении серии краж, сообщает пресс-служба областного УМВД.

27-летний наркозависимый и ранее неоднократно судимый житель Рязанской области сначала похитил деньги в одном из лечебно-профилактических учреждений.

Спустя несколько дней мужчина незаконно проник в гараж, а потом и внутрь коттеджа, откуда похитил сувенирный альбом с юбилейными монетами, 2,5 тысячи украинских гривен и 9 тысяч рублей.

Мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pxhere.com.