Детям напомнили правила поведения на дорогах

01.10.2019 12:26 171

В рамках Всероссийской недели безопасности госавтоинспекторы провели открытые уроки в детском технопарке «Кванториум»- там прошла экскурсия, а в «Автоквантуме» провели открытое занятие по правилам дорожного движения и мастер-класс по изготовлению закладок на дорожную тематику.

Не забыли и о дошколятах, сообщает пресс-служба областной ГИБДД. В детском саду «Чебурашка» встреча прошла в формате видеолектория.

Малышам рассказали, как вести себя на дороге, а чтобы урок был более наглядным-показали обучающие мультфильмы.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.