Три калужских спортсмена стали лучшими по опросам репортеров

01.10.2019 11:21 224

Сразу три калужских спортсмена стали лучшими в сентябре, согласно опросу репортеров, входящих в состав Калужского областного регионального отделения Федерации спортивных журналистов России,сообщает региональное Министерство спорта. Итак, среди них-международный гроссмейстер Юлия Мосалова, чемпион Европы по русским шашкам и мастер спорта России международного класса Дмитрий Родимкин, занявший второе место на чемпионате мира по полиатлону. Фото: Министерство спорта Калужской области.



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