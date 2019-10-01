В Калуге задержали трех наркоторговцев

01.10.2019 09:40 277

Калужские полицейские задержали трех граждан одной из стран ближнего зарубежья 1998 и 2000 годов рождения, подозреваемых в причастности к сбыту наркотических средств, сообщает пресс-служба областного МВД.

Оперативники изъяли у подозреваемых несколько свертков с порошком, который, согласно экспертизе, оказался героином. Масса изъятого вещества- 250 граммов. Чуть позже полицейские изъяли еще 7 граммов наркотика в тайнике-закладке.

Свою преступную деятельность молодые люди осуществляли в течение трех месяцев: принимали заказы, расфасовывали наркотики и прятали в тайниках.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: УМВД России по Калужской области.