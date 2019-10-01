Калужанин погасил полумиллионный долг

01.10.2019 10:17 454

Калужские судебные приставы взыскали с 34-летнего калужанина 418 тысяч рублей долга, а также более 29 тысяч рублей исполнительского сбора.

В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины крупной суммы денег, но рассчитываться с долгом он не спешил.

Тогда приставам пришлось сначала арестовать банковский счет должника, а затем вынести запрет на регистрационные действия с его транспортным средством. Это и сподвигло калужанина в течение нескольких дней погасить задолженность.