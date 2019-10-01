Беременные жительницы наукограда не хотят прививаться от гриппа

01.10.2019 10:01 398

Больше четырех тысяч обнинцев прививлись от гриппа, сообщает администрация наукограда.

Это 9% от запланированного числа горожан для вакцинации, в планах привить 45%, чтобы противостоять эпидемии.

Активнее всего прививаются школьники, а также пенсионеры, медработники, студенты и дошкольники.

А вот кого не заметили в прививочном кабинете, так это призывников и беременных женщин.

В свою очередь, врачи клинической больницы №8 советуют горожанам не затягивать с вакцинацией: чем больше привитых, тем меньше риск развития эпидемии гриппа и смертельно опасных осложнений.

Фото: pxhere.com.