Беременные жительницы наукограда не хотят прививаться от гриппа

Больше четырех тысяч обнинцев прививлись от гриппа, сообщает администрация наукограда.
Это 9% от запланированного числа горожан для вакцинации, в планах привить 45%, чтобы противостоять эпидемии.
Активнее всего прививаются школьники, а также пенсионеры, медработники, студенты и дошкольники.
А вот кого не заметили в прививочном кабинете, так это призывников и беременных женщин.
В свою очередь, врачи клинической больницы №8 советуют горожанам не затягивать с вакцинацией: чем больше привитых, тем меньше риск развития эпидемии гриппа и смертельно опасных осложнений.
Фото: pxhere.com.
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