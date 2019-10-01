Подрядчик заплатит штраф за плохой ремонт крыш

01.10.2019 09:32 303

Прокуратура Обнинска проверила, как реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе проверки установлены факты затопления квартир и мест общего пользования при проведении капитального ремонта крыш 2-х многоквартирных домов, расположенных в наукограде, сообщила пресс-служба областной прокуратуры 30 сентября.

Подрядчику- Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, подрядчиком приняты меры к устранению нарушений.

Также подрядчику придется заплатить штраф за два административных правонарушения в размере 40 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.