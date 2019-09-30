Все котельные работают, но 70 домов пока не отапливаются

30.09.2019 20:00 210

Отопительный период в Калужской области начат организованно - все 553 котельные пущены в работу, сообщила пресс-служба минстроя и ЖКХ в понедельник, 30 сентября.

Тем не менее, около 70 домов остаются без отопления из-за скопления воздуха в трубах и неполадках внутренней системы отопления.

Над устранением проблем работают сотрудники управляющих компаний.

Фото: Pixabay.com